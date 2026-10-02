Moradores pedem recuperação e área de lazer no Açude Brasinha

Espaço entre bairros cresceu com a cidade, mas hoje enfrenta assoreamento, algas e falta de manutenção

Uma área verde que acompanhou o crescimento urbano de Vargem Grande do Sul é alvo de preocupação dos moradores dos bairros Jardim Ferri, Jardim do Lago II, Jardim Cristina I e Jardim Cristina II. O Açude Brasinha, localizado nessa região, próximo à Igreja Matriz de São Joaquim, apresenta atualmente sinais de abandono, segundo moradores das proximidades.

A área teria sido preservada durante a implantação de alguns dos loteamentos da região, permanecendo como área verde e também como área de preservação permanente (APP). Com o crescimento dos bairros localizados acima da SP-215, o espaço passou a ficar cercado por uma população cada vez maior.

Os bairros situados nessa região estão entre aqueles que mais apresentaram crescimento populacional nas últimas décadas em Vargem Grande do Sul. O avanço da ocupação urbana, porém, não teria sido acompanhado pela mesma evolução na estrutura de lazer disponível para os moradores.

Atualmente, o Açude Brasinha apresenta sinais de assoreamento e, segundo relatos, grande quantidade de algas. A vegetação e a falta de manutenção também são apontadas como problemas no local. Recentemente, a área chegou a ser atingida por um incêndio, aumentando a preocupação dos moradores com as condições de conservação do espaço.

Para quem vive nos bairros próximos, o açude poderia ter uma função diferente da que apresenta atualmente. A reivindicação é para que o poder público dê maior atenção ao local, promovendo a limpeza e recuperação da área e, posteriormente, avaliando a possibilidade de transformá-la em um espaço de convivência e lazer.

Entre as sugestões apresentadas pelos moradores estão a implantação de um calçadão para caminhadas, parquinho infantil e espaço destinado à circulação e utilização de bicicletas. Também são sugeridos espaços para a prática de vôlei e futebol, seguindo o modelo de estruturas existentes na região da Represa Eduíno Sbardellini.

A proposta não se limita à recuperação do açude. Os moradores defendem que a área possa ser incorporada ao cotidiano dos bairros como espaço público de lazer, esporte e convivência, especialmente diante do crescimento populacional registrado naquela região da cidade.

A situação também levanta uma discussão sobre o aproveitamento das áreas verdes existentes nos bairros. Espaços preservados durante a implantação dos loteamentos podem, quando recuperados e adequadamente estruturados, desempenhar papel importante na qualidade de vida da população.

No caso do Açude Brasinha, a expectativa dos moradores é que a administração municipal avalie as condições atuais do local e as possibilidades de recuperação e utilização da área. Para eles, o espaço que hoje enfrenta problemas de conservação poderia se transformar em uma área de lazer para os bairros que cresceram ao seu redor.

Com os investimentos feitos, o local poderia se tornar um importante centro de lazer, cultura e esportes, atraindo também moradores próximos como dos vários conjuntos habitacionais existentes, do Jd. Paulista, Jd. São José, Jd. Dolores, dentre outros, onde moram milhares de pessoas, que não precisariam por exemplo, se deslocarem até a Barragem Eduíno Sbardellini se pudessem ter os benefícios mais próximos de onde vivem.

Novos empreendimentos

O jornal também tomou conhecimento que a área do outro lado do Açude Brasinha pode vir a se tornar um novo loteamento, com centenas de lotes, expandindo ainda mais a região e atraindo mais moradores. Segundo apurou o jornal, um empreendedor já teria apresentado um projeto solicitando estudos a respeito. Bem conduzido, a área de lazer ao redor do açude seria ampliada, tornando o local propício para ser um dos pontos mais apreciados e procurados pelos milhares de moradores dos bairros que ficam acima do asfalto.

Depoimento de moradores

Residente no Jd. Cristina II há alguns anos, Anderson Marciano, 46 anos, sócio proprietário da Academia Olimpus, instalada no bairro, em entrevista à Gazeta de Vargem Grande afirmou que seria muito bom para todos os moradores da localidade, se a prefeitura municipal investisse na área ao redor do Açude Brasinha. “Poderia ser um projeto a longo prazo, mas que poderia ser executado aos poucos, com um bom projeto sendo realizado pelas administrações até estar completo”, afirmou.

Para ele, que trabalha com esporte e saúde na sua academia, no início poderia ser algo mais simples, com a prefeitura limpando o local, tirando as algas do açude, abrindo um calçadão ao redor do lago, de terra batida mesmo, para que as pessoas pudessem praticar caminhadas ao ar livre. “Fazendo isso já seria um passo significante para os moradores da nossa região, que não precisariam se deslocar para o Bosque Municipal do outro lado da cidade para praticar estas atividades”, comentou.

A comerciante Márcia Barbiero, moradora da região, proprietária da loja de aviamentos Pontos & Fuxicos, localizada na Av. Vereador José Aleixo, no Jd. Ferri, disse que seria interessante para os moradores dos bairros próximos ao Açude Brasinha ter uma área de lazer onde pudessem fazer suas caminhadas, levar as crianças para brincarem, soltarem pipa.

“A prefeitura poderia aos poucos ir investindo no local, abrindo um calçadão, fazendo o parquinho, campinhos. Hoje está abandonado, jogam muita sujeita por lá e estando tudo limpo, a população deve cooperar mais”, explicou a comerciante.