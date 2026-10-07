Equipe da GCM combateu incêndio no Jd. São José

Casa foi destruída, mas ninguém se feriu

Uma residência localizada na Rua João Malaguti, no Bairro São José, foi completamente destruída por um incêndio na noite de terça-feira (6), em Vargem Grande do Sul. As três mulheres que moravam no imóvel estavam fora da casa quando as chamas começaram e não houve registro de feridos.

A ocorrência foi comunicada à Guarda Civil Municipal por vizinhos por volta das 20h45. Uma equipe esteve no endereço e atuou para controlar o incêndio, mas a intensidade das chamas provocou a destruição da residência.

Após a ocorrência, as moradoras foram orientadas a procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. A perícia deverá avaliar o imóvel e auxiliar na identificação da causa do incêndio.

Fotos: GCM/Portal da Cidade de Vargem