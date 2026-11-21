Na tarde de 17 de novembro, terça-feira, por volta das 15h55, a Polícia Militar capturou um homem de 31 anos procurado pela Justiça na Rua Palmeiral, na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul.

A equipe policial recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário contra o indivíduo e foi até a residência dele para realizar diligências. No local, o homem foi localizado e abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Uma consulta ao Copom confirmou que ele estava, de fato, procurado pela Justiça. Diante da confirmação, o homem foi detido e conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para a realização de exame de corpo de delito. Em seguida, foi levado à Delegacia, onde foi apresentado ao delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, responsável por elaborar o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de captura de procurado.

Após os procedimentos, o rapaz foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.