Um homem foi preso em flagrante na terça-feira, dia 17, em Casa Branca, durante a Operação Impacto, ação da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas. Ele também era suspeito de tráfico e de direção perigosa. A operação foi comandada pelo capitão PM Daniel.

Durante patrulhamento preventivo pelo Distrito Industrial, equipes policiais viram duas motocicletas realizando manobras perigosas. Ao notarem a presença das viaturas, os condutores fugiram em direção à Rodovia SP-340. Uma das motos foi perdida de vista, e os policiais seguiram uma Honda CG 160 preta.

Na fuga, o condutor dispensou um saco plástico na via, que foi recolhido pelos policiais. Em seguida, as demais viaturas da operação montaram um cerco. Ao tentar passar pelo bloqueio, o motociclista bateu na traseira de uma caminhonete que trafegava pela Avenida Cavalo de Aço, e caiu ao solo, sofrendo escoriações. Ele foi socorrido pela ambulância municipal e levado ao Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

No saco dispensado durante a perseguição, os policiais encontraram 101 porções de cocaína, com peso aproximado de 80 gramas, e 28 porções de maconha, que somavam cerca de 22 gramas. Questionado, o condutor negou ser o dono das drogas, mas recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e direção perigosa.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a delegada titular, Paula Cassalli Dezzotti, tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Além das drogas, foram apreendidos um aparelho celular e a motocicleta usada por ele.