A Polícia Militar de São Sebastião da Grama realizou durante a última semana a prisão de duas pessoas procuradas pela Justiça. O primeiro caso aconteceu na noite de sábado, dia 14. Durante patrulhamento no Centro, os policiais abordaram o suspeito e, após consulta aos sistemas policiais, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Na busca pessoal, nenhum material ilícito foi localizado.

O homem foi levado ao Pronto Atendimento para avaliação médica e, em seguida, apresentado à Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Já na tarde de terça-feira, dia 17, um homem procurado pela Justiça foi detido na Fazenda Sertãozinho, na zona rural de São Sebastião da Grama. Os policiais receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto e fizeram diligências pela região até localizá-lo. Durante a abordagem, uma consulta aos sistemas policiais confirmou a ordem judicial.

O homem foi levado ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi formalizado o cumprimento do mandado. Depois dos procedimentos, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.