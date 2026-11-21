Policiais militares da Força Tática prenderam, na tarde de terça-feira, dia 17, um homem por tráfico de drogas em uma pousada da zona rural de Casa Branca. A prisão ocorreu durante a Operação Impacto. Segundo o boletim, a equipe recebeu informações sobre a presença de um indivíduo procurado pela Justiça no estabelecimento. Ao chegar ao local, os policiais viram um homem tentar fugir a pé, mas ele foi alcançado e abordado.

Na busca pessoal, os policiais encontraram 41 eppendorfs e uma porção a granel de substância análoga à cocaína, que somaram 48 gramas. Com ele havia ainda R$ 34,00 em dinheiro e um aparelho celular. Diante do material apreendido, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas.

O homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois apresentado no Distrito Policial. Ele permaneceu preso na Cadeia Pública de Casa Branca, à disposição da Justiça.