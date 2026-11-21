Uma tentativa de furto foi registrada na madrugada de segunda-feira, dia 16, em uma usina de placas fotovoltaicas na zona rural de Casa Branca. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Ao chegar ao local, a equipe ouviu do vigilante que aproximadamente 30 metros de cabos de cobre haviam sido cortados e deixados enrolados no chão, próximos às cabines de energia. Não foi possível confirmar se algum material chegou a ser levado.
Os policiais fizeram patrulhamento pelas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.