Um homem de 57 anos foi agredido a socos por um vizinho de 30 anos na tarde de sábado, 14 de novembro, por volta das 14h50, na Rua Maria Bignardi, em Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de desinteligência entre vizinhos.
Segundo o relato da vítima à equipe policial, essa era a segunda vez no dia que o autor ia até sua casa para ameaçá-lo. O autor alegava que o cachorro da vítima estava solto na rua mordendo pessoas e dizia que iria agredi-lo. Quando a vítima saiu para o lado de fora da residência, levou um soco na boca e foi empurrado. De acordo com ele, o autor também afirmou que iria tirar sua vida. Pessoas que estavam na via pública conseguiram contê-lo.
A vítima informou ainda que havia passado por cirurgia cardíaca cerca de um mês antes e que ainda se recuperava, com suturas e em tratamento médico, o que o deixou sem condições de se defender.
Ao perceber a aproximação dos policiais, o autor, que estava na via, correu para dentro de casa. Em seguida, foi abordado e submetido a busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado com ele. Os militares relataram que o autor estava bastante alterado, com indícios de uso de substâncias entorpecentes.
As partes foram levadas ao Pronto Atendimento para exame de corpo de delito e, depois, ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foram apresentadas ao delegado de plantão, Arthur Rattes Andrade Carvalho. Ele registrou o caso como lesão corporal. Depois de ouvidas, as duas partes foram liberadas.
Homem é agredido por vizinho na Cohab 5
Um homem de 57 anos foi agredido a socos por um vizinho de 30 anos na tarde de sábado, 14 de novembro, por volta das 14h50, na Rua Maria Bignardi, em Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender a uma ocorrência de desinteligência entre vizinhos.