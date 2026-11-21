Um homem condenado a nove anos e quatro meses de prisão por estupro de vulnerável foi preso na terça-feira, dia 17, em Vargem Grande do Sul, por policiais militares do 24º BPM-I. A prisão ocorreu por volta das 10h54, na Avenida Dom Thomás Vaquero, no Centro.

Segundo o boletim da Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento ostensivo e preventivo pela região quando avistou um indivíduo com características físicas semelhantes às de um procurado pela Justiça, cuja identificação e situação criminal já eram conhecidas dos policiais. Diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem e a busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado.

Questionado sobre sua identidade, o homem forneceu seus dados pessoais. Foi então constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Comarca de Pouso Alegre, em razão da condenação. A pena deve ser cumprida em regime fechado.

Os policiais deram voz de prisão e leram os direitos constitucionais ao condenado, que foi levado ao Pronto-Socorro Municipal para avaliação médica. Em seguida, foi apresentado na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e registrou a ocorrência. Após as formalidades legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência foi atendida pelo 2º sargento PM Lasmar e pelo soldado PM Emiliano.