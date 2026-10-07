Hospital inaugura sistema solar fotovoltaico nesta quinta-feira

Projeto doado pela Neoenergia Elektro deverá atender cerca de 40% da demanda de energia da instituição

O Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul inaugura nesta quinta-feira (8), às 10h, o sistema solar fotovoltaico instalado na instituição por meio de doação da Neoenergia Elektro. A usina já está em funcionamento e deverá atender aproximadamente 40% da demanda de energia elétrica do hospital.

Segundo o interventor do Hospital, José Geraldo Ramazotti, o sistema deverá representar uma economia significativa para a instituição. A expectativa é reduzir em aproximadamente R$ 9 mil por mês os gastos com energia elétrica.

“É de extrema importância esse projeto porque vai diminuir pela metade o custo de energia, uma economia de aproximadamente R$ 9 mil por mês. É uma fonte limpa de energia e colabora com o meio ambiente”, afirmou Ramazotti.

A solenidade de inauguração contará com a participação de diretores da Neoenergia Elektro, autoridades municipais e convidados. “Será um evento simples, mas de um valor imenso”, destacou o interventor.