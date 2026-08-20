Itobi realiza campanha de multivacinação

A Prefeitura Municipal de Itobi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde, realiza durante todo o mês de agosto a Campanha de Multivacinação. A iniciativa tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal e verificar possíveis vacinas em atraso.
Durante a campanha, também será ampliada a vacinação contra o sarampo, conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A ação inclui ainda orientações à população sobre a importância de manter a vacinação em dia.
O atendimento ocorre na Sala de Vacina da UBS Alcibíades Pires, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. No Dia D da campanha, marcado para o sábado próximo, 22 de agosto, o atendimento será realizado das 8h às 14h.
A população deve levar a carteirinha de vacinação para que a equipe de saúde possa conferir e atualizar os registros. A campanha busca ampliar a cobertura vacinal e contribuir para a prevenção de doenças no município.