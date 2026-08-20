Painel: Novo concusro?

Novo concurso?

Segundo publicação no Diário Oficial do Município, na edição de terça-feira, dia 11, a Câmara contratou uma empresa especializada na realização de concurso público, visando a seleção de candidato para vaga existente no cargo de Analista Contábil (Grupo Técnico Superior). Ainda não há mais informações sobre o certame.

Educação Estadual

Em suas redes sociais, o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB) publicou que se encontrou com o secretário estadual de Educação, Renato Feder, na quinta-feira, dia 13. De acordo com Guilherme, no encontro foram debatidas as mudanças e avanços para a Educação do Estado.

Propaganda eleitoral começa neste domingo

A propaganda eleitoral das Eleições Gerais de 2026 nas ruas e na internet começa neste domingo, dia 16, segundo o calendário eleitoral. De 16 de agosto a 1º de outubro, poderá haver circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Também a partir dessa data, a utilização de live por pessoa candidata para promoção pessoal ou de atos referentes ao exercício de mandato, mesmo sem menção às eleições, passa a equivaler à promoção de candidatura, constituindo ato de campanha eleitoral de natureza pública.

Outras publicidades

De 16 de agosto a 3 de outubro, candidatos(as), partidos, federações e coligações poderão fazer funcionar alto-falantes ou amplificadores de som entre 8h e 22h. Os comícios e o uso de aparelhagem de sonorização fixa serão permitidos até 1º de outubro, entre 8h e 24h. Até as 22h do dia 3 de outubro (véspera do 1º turno), poderá haver distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeata em que sejam utilizados outros meios de locomoção das pessoas, acompanhadas ou não por carro de som ou minitrio.

Imprensa escrita

De 16 de agosto a 2 de outubro, a divulgação paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita e a reprodução, na internet, do jornal impresso serão permitidas. Poderão ser publicados até dez anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diferentes, para cada candidata ou candidato. O espaço máximo, por edição, será de um oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou tabloide.