Impulsa reúne palestras e atrações em São José

O evento Impulsa Conexões que Transformam será realizado no dia 22 de agosto, das 9h às 18h, na Base Verde, em São José do Rio Pardo. A programação terá entrada gratuita e será aberta ao público.

A iniciativa contará com palestras e stands, além de uma aula de dança com o professor Garbim. O evento também terá praça de alimentação para os participantes ao longo do dia.

Para as crianças, será disponibilizado um espaço Kids. A programação será encerrada com show de Randall Acústico, reunindo atrações voltadas para toda a família e também para empreendedores.