Casa Branca promove ações do Agosto Lilás

A Prefeitura de Casa Branca, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, realiza durante o mês de agosto ações da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização, ao acolhimento e ao fortalecimento da luta pelo fim da violência contra a mulher.

As atividades serão realizadas por meio de rodas de conversa, com orientações sobre direitos, canais de apoio e a rede de proteção às mulheres. A programação também abordará temas relacionados à violência doméstica e às formas de assistência disponíveis para vítimas.

A primeira atividade estava programada para sexta-feira, dia 21 de agosto, às 8h00, no Centro de Convivência Andorinhas. Entre os assuntos previstos estão violência doméstica, rede de proteção, aluguel social para mulheres vítimas de violência e auxílio-maternidade.

No dia 28 de agosto, também às 8h00, a roda de conversa será realizada no Centro de Convivência Desterro, com os mesmos temas relacionados à violência doméstica, rede de proteção, aluguel social para mulheres vítimas de violência e auxílio-maternidade.

Encerrando a programação, no dia 31 de agosto, às 14h00, o CRAS receberá uma roda de conversa sobre rede de proteção, tipos de violência e aluguel social para mulheres vítimas de violência. A iniciativa convida a população a participar das atividades e ampliar o acesso às informações sobre prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.