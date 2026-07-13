Casa da Amizade de Vargem recebe Troféu Ouro do Rotary

A Casa da Amizade de Vargem Grande do Sul recebeu o Troféu Ouro durante a Conferência Distrital do Rotary, realizada entre os dias 28 e 31 de maio, na cidade de Águas de Lindoia. O evento acontece anualmente e reúne os clubes de Rotary e as Casas da Amizade pertencentes ao Distrito 4590, ao qual Vargem está vinculada, marcando o encerramento do trabalho realizado ao longo do ano rotário.

A honraria foi concedida à entidade que alcançou o objetivo de cumprir todas as metas propostas pela Coordenadoria do Distrito para o ano rotário 2025-26. Representaram o município na conferência a então presidente Ana Virgínia Malaguti Gonçalves, a vice-presidente Andréa Martinelli Silveira Correa e as companheiras Sirlei Malaguti, Márcia Guilhermoni Elídio da Silva e Kelly Batista Campos Franciolli. Ana Virgínia presidiu a Casa da Amizade durante o biênio 2025-26, encerrado em 30 de junho de 2026. A nova presidente, Aline de Freitas Milan, tomou posse na última terça-feira, dia 7 de julho de 2026, dando início ao ano rotário 2026-27.

Segundo Ana Virgínia, o reconhecimento reflete o trabalho realizado ao longo do ano tanto no cumprimento das metas do Distrito quanto no apoio à comunidade local. “Para nós, é uma alegria muito grande receber o reconhecimento do Distrito, pois trabalhamos muito durante o ano para alcançar o cumprimento das metas, e ao mesmo tempo, ajudar a nossa comunidade local. Cumprir as metas significa que estamos compromissadas com o Rotary, colaborando para que a ajuda chegue aos mais diversos lugares, no desenvolvimento de projetos no Brasil e no mundo, através da Fundação Rotária. Igualmente, sabemos da nossa função de apoiar a nossa comunidade local, o que fazemos através das entidades da cidade”, disse Ana Virgínia à Gazeta de Vargem Grande.

Ela ainda destacou algumas das ações desenvolvidas. “Como a doação de leite ao Grupo de Apoio à Vida (GAVI) em duas oportunidades. Servimos um café da tarde aos moradores da Sociedade Humanitária, doando também fraldas geriátricas e golas de lã para os idosos. Doamos, em conjunto com o Rotary Club, cobertores ao Hospital de Caridade e ao Fundo Social. Colaboramos com a Aama e Apae, entre outras ações. Enfim, são gestos que com certeza fazem diferença para aqueles que recebem”, pontuou.

Ana Virgínia demonstrou confiança no trabalho a ser desenvolvido na nova gestão, sob a presidência de Aline de Freitas Milan. “Nosso quadro associativo cresceu nos últimos anos, e tenho certeza que nesse novo ano rotário podemos fazer ainda mais com a presidente Aline”, afirmou. A ex-presidente também agradeceu, em nome da Casa da Amizade, a todos que colaboram com os eventos realizados. “Aproveito a oportunidade para agradecer, em nome da Casa da Amizade, a todos que colaboram com os nossos eventos e do Rotary, pois são os eventos beneficentes que possibilitam a realização de nossas ações em prol da comunidade”, finalizou.