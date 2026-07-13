Ponte da Rua do Rosário segue interditada

A ponte sobre o Córrego Santana, na Rua do Rosário com a Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, segue interditada. Nesta semana, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), o vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB), o diretor de Planejamento, Ricardo Bisco e representantes do Departamento de Obras estiveram analisando o local.

No final de junho, foram identificadas rachaduras na parte inferior da estrutura da ponte. A laje que sustenta o asfalto ainda não sofreu avarias, mas o atrito e o comprometimento da base provocaram trepidação na estrutura, levando à interdição preventiva da via para preservar a segurança de motoristas e pedestres.

Em suas redes sociais, Celso Ribeiro comentou que foram discutidas alternativas técnicas para solucionar o problema, com diferentes possibilidades de intervenção. “Neste momento, o Departamento de Obras está realizando uma análise detalhada dos custos e da viabilidade de cada uma delas, para que possamos definir a melhor solução”, informou.

Enquanto isso, o fluxo de veículos foi redirecionado para as vias adjacentes, o que tem sobrecarregado o trânsito nessas ruas. “Temos plena consciência da importância dessa ponte para o trânsito e para a mobilidade da população nesta região, estamos trabalhando para que essa obra tenha início o mais rápido possível, executando um trabalho responsável, seguro, rápido e de qualidade, garantindo uma solução definitiva para a população”, afirmou o prefeito.