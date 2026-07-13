Duas mulheres são presas por tráfico de crack na Rua Paulo Fogaroli

Duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de domingo, 12 de julho, na Rua Paulo Fogaroli, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 20h31 pelo Cabo PM Salomão e pelo Cabo PM Márcio, após denúncia anônima de um indivíduo que, por medo de represálias, não quis se identificar.

O denunciante informou que duas mulheres conhecidas como realizavam o tráfico de crack no local, com as drogas escondidas nas vestes, acondicionadas em microtubos transparentes com adesivo de urso. No endereço indicado, as duas foram localizadas e abordadas. Questionadas, uma delas retirou espontaneamente da cintura um microtubo com crack e R$ 24,00 em espécie. A outra retirou de dentro do sutiã dois microtubos idênticos, uma porção de maconha e R$ 202,00 em cédulas.

De acordo com o relatado pela PM, ambas admitiram realizar o tráfico no local há mais de seis meses, que cada pino era vendido por R$ 10,00 e que o dinheiro encontrado era proveniente das vendas do período diurno. Informaram ainda que o restante das drogas estava no interior da residência que dividem, dentro do armário da cozinha. Com autorização das duas, a equipe localizou mais sete microtubos de crack e uma lâmina utilizada para fracionar o entorpecente.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As duas foram encaminhadas ao pronto atendimento para laudos cautelares e, em seguida, apresentadas ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado Eduardo Denadai Campos ratificou a prisão. Ambas permaneceram presas à disposição da Justiça.