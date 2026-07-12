Jovem morre após ser atingida por carreta em Vargem

A adolescente Elaine da Silva Pereira, de 15 anos, moradora da Cohab VI e aluna do 9º ano da Escola Achiles Rodrigues, morreu na tarde de sábado, 4 de julho, após ser atropelada por um caminhão no cruzamento da Avenida Teotônio Vilela com a Rua Joaquim Antônio da Silva, perto do viaduto Miguel Maaz, no Jardim Novo Mundo, em Vargem Grande do Sul. O acidente ocorreu por volta das 15h40 e foi registrado por câmera de segurança.

As imagens mostram a jovem pedalando pelo lado direito da via quando o caminhão iniciou uma conversão à direita e a atingiu. Segundo informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande, o último vagão da carreta arrastou a adolescente para debaixo do veículo. Ela sofreu ferimentos graves na cabeça. O motorista, de 56 anos, não teria percebido o impacto de imediato e seguiu viagem, sendo alertado por outros condutores instantes depois.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à jovem e a encaminhou ao Hospital de Caridade, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motorista do caminhão entrou em estado de choque ao tomar conhecimento do ocorrido e também precisou de atendimento médico. Não foi possível realizar o teste do bafômetro, pois ele já havia sido medicado, e não foram constatados sinais de embriaguez. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Científica para a realização da perícia técnica. A bicicleta da jovem foi recolhida nas proximidades do Viaduto Miguel Maaz. A Escola Achiles Rodrigues lamentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares. Elaine foi sepultada na tarde de domingo, 5 de julho, no Cemitério Municipal Parque das Acácias, em Vargem Grande do Sul.