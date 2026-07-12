Carro com chassi adulterado é apreendido em Casa Branca

Na manhã de terça-feira, 7 de julho, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo no bairro Jardim Alvorada, em Casa Branca. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um veículo que trafegava na contramão enquanto o condutor utilizava o celular ao volante. Na fiscalização, constataram que o licenciamento do veículo estava vencido e que o motorista havia perdido a validade da Carteira Nacional de Habilitação há mais de 30 dias. Durante a vistoria veicular, os policiais identificaram divergências entre a numeração do chassi e os dados da documentação apresentada, além da impossibilidade de localizar a numeração do motor, levantando suspeitas de adulteração dos sinais identificadores. A ocorrência foi apresentada na delegacia, o veículo foi apreendido e removido ao pátio para perícia técnica. O condutor foi ouvido e liberado após os procedimentos.