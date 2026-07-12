Procurado foi pego em Itobi

Na manhã de sábado, 4 de julho, a Polícia Militar capturou um homem procurado pela Justiça no bairro União, em Itobi. Após receber informações sobre sua localização, os policiais realizaram diligências e o encontraram em frente à própria residência. A busca pessoal não revelou nada de ilícito. Cientificado da existência do mandado de prisão, ele foi conduzido ao pronto atendimento para exame médico e, em seguida, apresentado na delegacia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.