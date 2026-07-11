Neste domingo, dia 12, paróquia realiza show de prêmios

A Paróquia Sant’Ana de Vargem Grande do Sul vive um mês de intensa programação em comemoração aos 135 anos da comunidade e à Solenidade da padroeira, celebrada em 26 de julho. Além da novena, que começa no dia 17, os fiéis contam com quermesse, bingo e show de prêmios ao longo de julho.

A tradicional quermesse teve início no sábado, dia 4 de julho, e segue até o dia 25, sempre aos sábados e domingos. O evento reúne pratos típicos em um espaço pensado para toda a família, com barracas de alimentação abertas ao público, além de serviço de bar e a tradicional roleta de prendas, durante o período.

A partir do dia 17 de julho, a quermesse passa a acontecer paralelamente à novena em louvor a Nossa Senhora Sant’Ana, que segue até o dia 26, data da celebração de ação de graças pelos 135 anos da paróquia.

Show de prêmios

Neste domingo, dia 12 de julho, a partir das 10h, a paróquia realiza o Show de Prêmios, com uma quantia de R$ 2.500,00 em disputa. Cada cartela custa R$ 15,00 e dá direito a duas chances de concorrer. Durante o evento, o público encontrará serviço completo de comidas, lanches, doces e bebidas. Toda a renda arrecadada será revertida para a reforma do Centro Pastoral São Benedito.

As cartelas já estão disponíveis para venda na Secretaria Paroquial e com as pastorais da paróquia.

Fotos: Reportagem Gazeta