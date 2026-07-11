10ª Romaria Trator e Fé passou por Vargem

A caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, numa peregrinação que teve início dia 28 de junho em São José do Rio Preto, depois em São Carlos, onde a maior parte dos romeiros se juntou à comitiva, passou por Vargem Grande do Sul neste domingo, dia 5, a 10ª Romaria Trator e Fé.

Os romeiros chegaram por volta das 13h, e após deixarem seus tratores na Mecânica São Sebastião dos Irmãos Scacabarozi, foram almoçar no Restaurante Varanda, para depois seguirem viagem rumo a São Roque da Fartura, pegando o Caminho da Fé, com destino a Aparecida do Norte.

Esta é a quinta vez que a caravana passa por Vargem, sendo recebida pelo agricultor Plínio da Silva Telles e o Alemão Scacabarozi, na oficina da família. Ela é composta por 18 tratores antigos e também novos, cujos proprietários são devotos de N. Sra. Aparecida e tem a mesma paixão pelos tratores.

José Vignoli, um dos idealizadores da tratorada juntamente com João dos Anjos Duarte, o dono da João Tratores de São Carlos, em entrevista à Gazeta de Vargem Grande afirmou que a maior finalidade da empreitada é se dirigir à cidade de Aparecida do Norte e uma vez na Casa da Padroeira, pedir as bençãos e proteção.

A Romaria é formada por agricultores, mecânicos, empresários, unindo um grupo bem diversificado de pessoas que tem na fé em N. Sra. Aparecida e o amor pelos tratores, o motivo maior para realizarem a viagem.

A Romaria começou pequena e foi crescendo ao longo dos anos, mas os organizadores mantêm um número limitado de participantes por questões de segurança e logística da viagem.

Neste ano participam tratores de marcas e épocas variadas — Massey-Ferguson, CBT, Deutz e Ford, incluindo um Ford 8BR (apontado como o primeiro trator fabricado no Brasil), além de modelos mais recentes.

O trajeto é percorrido em baixa velocidade, cerca de 90 km por dia, o que permite apreciar a paisagem ao longo do caminho. Ao passar por cidades e vilarejos, o grupo costuma ser recebido com entusiasmo pela população, autoridades locais e imprensa.

Os participantes integram também o Clube Paulista de Tratores e já participaram da Agrishow; a romaria também foi tema de um filme promocional da Massey-Ferguson nos 60 anos da marca no Brasil.

Fotos: Reportagem