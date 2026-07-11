Equipe feminina de handebol fez partidas difíceis no sábado

No último sábado, as meninas da categoria mirim de handebol do Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul estiveram em Mogi Guaçu para a disputa da segunda etapa da Liga de Handebol do Interior.

Nessa fase, as meninas enfrentaram o outro grupo da competição, que está em um nível acima, dessa forma, essa rodada serviu de experiência para a continuidade do trabalho durante o ano.

A equipe vargengrandense foi derrotada em seus cinco jogos disputados, enfrentando o Corinthians, Indaiatuba, Campo Limpo Paulista, Botucatu e Jundiaí. O grande campeão da etapa foi o Corinthians.

A equipe vargengrandense está em quarto lugar no seu grupo, ainda na zona de classificação para a Série Prata da competição.