Baile da escolha da Rainha será neste sábado, dia 11, na SBB

O baile da Rainha do Peão 2026, evento realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, acontecerá neste sábado, dia 11, a partir das 20h, na Sociedade Brasileira Beneficente (SBB).

As mais de 20 candidatas inscritas irão desfilar diante à Comissão Julgadora, que irá analisar quesitos como beleza, elegância e simpatia. Na ocasião, serão eleitas a Rainha, a 1ª Princesa, a 2ª Princesa e a Madrinha da festa.

A premiação será de R$ 4 mil para a rainha, R$ 3 mil para a 1ª Princesa, R$ 2 mil para a segunda princesa e R$ 1 mil para a Madrinha. Após a eleição, haverá os shows de Renato & Giovanelli e Neves e Maicon Violeiro.

As vencedoras também irão desfilar na 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, no domingo, dia 26 de julho.

Fotos: Divulgação/Comissão Oganizadora da Romaria