Taekwondo reúne 144 alunos em exame de graduação

A quadra poliesportiva da Escola D. Pedro II sediou, entre os dias 22 e 25 de junho, um evento repleto de superação e demonstrações de técnica e disciplina. A equipe Hwarangdo realizou sua aguardada graduação, uma solenidade que reuniu 144 alunos em uma demonstração vibrante de que a arte marcial é um caminho para todos, de crianças com apenas 3 anos a adultos que buscam no esporte um novo sentido de vida.

Sob o olhar experiente do mestre Carlos Xavier, que atuou como avaliador oficial, os atletas, em sua maioria alunos do próprio mestre e também da professora Thaís Casimiro, foram testados não apenas em seus chutes e defesas, mas em sua resiliência. Segundo Carlos, as incansáveis sessões de treino, culminaram em exibições técnicas e físicas que emocionaram o público presente.

Como de costume, vários graduados da “família Hwarangdo” fizeram questão de acompanhar os quatro dias de exames, atuando tanto na organização quanto no incentivo direto aos atletas. De acordo com o mestre Carlos, essa presença reforçou o compromisso da equipe com a formação contínua, servindo de espelho para os mais novos que agora dão seus primeiros passos nas graduações superiores.

Valores

Ele ressaltou ainda que o Taekwondo da equipe não se limita ao tatame. A cada movimento, os alunos reafirmaram os pilares que sustentam a modalidade, como cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e o espírito indomável. “A conquista da nova faixa foi celebrada em um momento de profunda conexão familiar, onde os padrinhos entregaram as novas graduações, simbolizando o compromisso de caminhar ao lado do aluno até o próximo desafio. Parabenizamos cada um dos 144 avaliados pelo empenho e pela dedicação exemplar. Que o brilho da nova faixa seja o combustível para que continuem transformando suas vidas e a nossa comunidade através da disciplina e do respeito”, finalizou.