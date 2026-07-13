Rotary Club e Casa da Amizade realizam transição de posse

O responsável em TI junto à Cox Energy (Abengoa), Carlos Augusto Milan, que já presidiu o clube, tomou posse como novo presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul em substituição ao comerciante Nilson Adão para o Ano Rotário 2026/2027. Também na mesma cerimônia realizada na noite de 7 de julho, terça-feira, na sede do clube localizada na Rua Palmeiral,151, na Vila Santana, sua esposa Aline Milan assumiu a direção da Casa da Amizade em substituição a Ana Virgínia Malaguti Gonçalves.

O encontro que reuniu companheiros, familiares, convidados, contou com a presença da governadora assistente Raquel de Paula Andrade e representantes de Rotarys da região.

Durante a solenidade do Rotary Club, Márcio Henrique da Costa, Ricardo Aparecido dos Reis Marques e Tiago Donizeti Ferreira Machado tomaram posse como novos rotarianos. A noite também contou com importantes reconhecimentos: Nilton Machado recebeu sua segunda Safira; Carlos Augusto Milan, José Geraldo Ramazotti, Natalino Elídio da Silva Júnior e Reneu Zamora receberam a primeira Safira; e Clodoaldo Alves Corrêa, Donizete José Carlos Pereira, Fábio Augusto da Costa e Nilson receberam seus distintivos Paul Harris.

Após as homenagens, o presidente Nilson Adão encerrou seu ciclo à frente do Rotary Club, passando a presidência para Carlos Augusto Milan, que assumiu a gestão 2026-27 juntamente com sua nova diretoria. Nilson aproveitou a ocasião para agradecer a todos os membros da sua diretoria e também a todos os rotarianos e senhoras da Casa da Amizade que contribuíram com seu mandato, com o sucesso dos eventos realizados e desejou uma boa gestão à nova diretoria que assume.

A Casa da Amizade também viveu momentos de celebração e reconhecimento. A presidente Ana Virgínia Malaguti Gonçalves deu posse às novas integrantes Érica dos Santos Guerra Marques e Amanda de Andrade Faria. Andrea Corrêa, Beth Zamora, Maria Cristina Corrêa e Marina Pereira receberam o pin Paul Harris Fellow, em reconhecimento ao trabalho, à dedicação e ao compromisso com o servir.

Encerrando um ciclo de muito trabalho, Ana Virgínia Malaguti Gonçalves e sua diretoria receberam os agradecimentos pelas ações realizadas ao longo do último ano rotário. Na sequência, Aline de Freitas Milan assumiu a presidência da Casa da Amizade para o Ano Rotário 2026-27.

Para a direção do Rotary Club, a solenidade marcou uma noite de celebração, reconhecimento e novos começos, renovando o compromisso do Rotary Club e da Casa da Amizade de Vargem Grande do Sul com a união, o companheirismo e o servir à comunidade.