Carreata em louvor a São Cristóvão será no dia 25

No sábado, dia 25 de julho, é celebrado o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos barqueiros, peregrinos, viajantes e dos motoristas. Em comemoração a esta data, a Paróquia de Sant’Ana irá realizar sua tradicional carreata com bênção dos motoristas a partir das 9h deste dia 25. O evento marcará também a inauguração da réplica da imagem de Nossa Senhora Sant’Ana que será instalada na rotatória da Avenida Antônio Bolonha, próximo ao terminal rodoviário.

A concentração dos veículos será na rotatória, onde haverá a inauguração e bênção da estátua da padroeira de Vargem Grande do Sul pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira.

A procissão de carros segue pelas principais ruas da cidade até chegarem à Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana, onde haverá a tradicional bênção dos motoristas.

Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

A carreata é um dos momentos marcantes da programação religiosa da Paróquia de Sant’Ana neste mês de julho, quando celebra seu jubileu de 135 anos.

Ainda no sábado, será o penúltimo dia da novena de Sant’Ana, com celebração do pe. Luís Fernando da Silva, que irá falar sobre o tema “O amor jamais acabará”, às 18h30. No domingo, dia 26 de julho, dia de Sant’Ana haverá missas solenes às 7h e às 19h.

Ainda no domingo, dia 26, será realizada a 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, reunindo moradores, devotos e motoristas de toda a cidade em um ato de fé e união. A procissão montada partirá da Igreja Matriz de São Joaquim, a partir das 10h30. Após o encerramento da Romaria, haverá show na Represa Eduíno Sbardellini, às 15h, com a dupla Mayck e Lyan.

Foto: Facebook/Paroquia Santana