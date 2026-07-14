Classificados

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Editorial: Segurança no trânsito não pode esperar por outra tragédia
A morte de uma adolescente de 15 anos, atropelada por uma carreta enquanto aguardava para atravessar a rua no último final de semana, reacende uma discussão que a cidade debate há anos: o trânsito de veículos pesados pelo perímetro...
Carreata em louvor a São Cristóvão será no dia 25
No sábado, dia 25 de julho, é celebrado o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos barqueiros, peregrinos, viajantes e dos motoristas. Em comemoração a esta data, a Paróquia de Sant’Ana irá realizar sua tradicional carreata com bênção dos motoristas...