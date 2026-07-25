Comissão de Frente é a alma da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana

A comissão de frente é um dos momentos mais simbólicos e emocionantes da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Antes da passagem das comitivas, ela anuncia o início do cortejo e recorda a todos que a celebração nasceu, acima de tudo, como uma manifestação de fé em homenagem à padroeira de Vargem Grande do Sul.



Segundo os relatos, a partir da 1ª Romaria de 1975, os pioneiros idealizaram a “Comissão de Frente” Formada por cavaleiros especialmente escolhidos, a comissão conduz o estandarte de Sant’Ana, os estandartes dos santos de devoção, as bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e do município. Esses símbolos representam a fé, a identidade da comunidade e o respeito às tradições que deram origem à romaria.



Rubens Claro Ribeiro, o Rubão, sempre será lembrado por ter conduzido durante tantos anos, o estandarte de Sant´Ana. É icônica sua foto com o estandarte da Padroeira. Também José Roberto de Souza, o Zé do Olinto e outros pioneiros da Romaria.

Um bonito relato sobre a importância de participar da Comissão de Frente foi-nos dada por Lucas Ranzani, que já presidiu a Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana. Lembra que seu pai, o dr. Ranzani, cuja última participação na Romaria foi em 2017, antes de adoecer. “Logo depois da cirurgia ele já queria participar da próxima Romaria e dizia que fazia questão de levar o estandarte de Sant´Ana”, comentou Lucas. Uma tradição que dr. Ranzani fazia questão de continuar, que vinha de seu pai, Ditão Ranzani, que também carregou o estandarte durante muitos anos junto à Comissão de Frente.



À frente do cortejo, o estandarte de Sant’Ana ocupa lugar de honra por simbolizar a razão de existir da romaria. Logo atrás, seguem os demais símbolos religiosos e institucionais, abrindo caminho para milhares de cavaleiros, amazonas, carros de boi e comitivas que renovam, ano após ano, uma tradição iniciada em 1975.



Mais do que cumprir um papel cerimonial, a comissão de frente preserva um ritual que atravessa gerações. Sua passagem imprime solenidade ao evento e reforça que a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana é muito mais do que um desfile: é uma peregrinação de fé, um patrimônio cultural e uma das maiores expressões da identidade de Vargem Grande do Sul.