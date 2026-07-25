O roteiro da Romaria é um caminho de fé que abraça toda a cidade

Mais do que um percurso pelas ruas de Vargem Grande do Sul, o roteiro da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana representa um verdadeiro caminho de fé. Há 50 anos, ele leva a homenagem à padroeira para diferentes bairros do município, aproximando a comunidade da maior manifestação religiosa e cultural da cidade.

No dia da romaria, o cenário urbano se transforma. As ruas dão lugar aos cavaleiros, amazonas, carros de boi, charretes e comitivas vindas de diversas cidades paulistas e do Sul de Minas Gerais. Nas calçadas, famílias inteiras aguardam a passagem dos romeiros, mantendo viva uma tradição transmitida de geração em geração.



A primeira concentração da Romaria realizada em 1975, aconteceu no largo da Igreja Santo Antônio, na Vila Polar, com os cavaleiros depois descendo o bairro e chegando até a Igreja Matriz, de onde se dirigiram para a Igreja N. Sra. Aparecida. Em 1977, o trajeto mudou, saindo da Igreja de Santo Antônio, depois indo até o Bosque Municipal, onde houve a entronização de Nossa Senhora de Lourdes na gruta, depois pegando o caminho da Av. Bolonha até a Igreja de N. Sra. Aparecida e depois finalizando na Igreja Matriz.

Miguel Halla que presidiu a Comissão, lembra que a romaria cresceu muito e foi preciso traçar um novo trajeto, optando pelo percurso que passava pela Av. Hermetti Piochi de Oliveira, no Jd. São Luís, quando o cortejo saía da Igreja N. Sra. Aparecida até chegar na Matriz de Sant´Ana.



O presidente da Comissão Organizadora Hélio Donissetti Lopes de Almeida, lembra em 2010 que antes o desembarque dos cavaleiros era feito nas margens da SP-215, próximo ao Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, mas o local não estava mais comportando a quantidade de animais, por isso foi escolhido o largo da Igreja São Joaquim, permanecendo até os dias atuais.

O trajeto também possui forte significado religioso. Ao percorrer a cidade, a romaria leva a devoção a Sant’Ana para além da Igreja Matriz, permitindo que milhares de pessoas participem da celebração. Em diversos pontos, moradores fazem suas orações, aplaudem a passagem do cortejo e renovam sua fé, transformando as ruas em um grande espaço de encontro e devoção.



Geralmente a concentração tem início às 11 horas, no largo da Igreja Matriz São Joaquim, no Jardim Dolores, com a bênção do padre e a entrega dos estandartes e pavilhões. O cortejo seguirá por algumas ruas do bairro, como Rogério Otero, Antônio Evaristo Barbosa, Avenida Vereador José Aleixo, Rua Antônio Reis de Oliveira, atravessará o viaduto da SP-215 e continua pela Avenida Walter Tatoni até a Praça Nossa Senhora Aparecida, onde acontece a bênção dos cavaleiros e o tradicional Beija-Fitas. Na sequência, passará pelas ruas Santo Antônio e do Rosário, pela Avenida Hermeti Piochi de Oliveira (Beira Rio), Rua Teófilo Ribeiro de Andrade e Rua do Comércio, encerrando o percurso na Rua 24 de Janeiro, ao lado da Escola Estadual Benjamin Bastos, com a entrega dos troféus aos destaques da 50ª Romaria.



Ao longo de cinco décadas, esse roteiro deixou de ser apenas um itinerário para tornar-se parte da memória afetiva dos vargengrandenses. É por esse caminho que passam a fé, a tradição e a história de um povo que faz da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana um dos maiores símbolos da identidade de Vargem Grande do Sul.