O roteiro da Romaria é um caminho de fé que abraça toda a cidade

Por
Gazeta
-
Em 1977, Romaria passou pelo Bosque com a imagem de N. Sra. de Lourdes, que foi entronizada na gruta. Foto: Arquivo Gazeta

Mais do que um percurso pelas ruas de Vargem Grande do Sul, o roteiro da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana representa um verdadeiro caminho de fé. Há 50 anos, ele leva a homenagem à padroeira para diferentes bairros do município, aproximando a comunidade da maior manifestação religiosa e cultural da cidade.
No dia da romaria, o cenário urbano se transforma. As ruas dão lugar aos cavaleiros, amazonas, carros de boi, charretes e comitivas vindas de diversas cidades paulistas e do Sul de Minas Gerais. Nas calçadas, famílias inteiras aguardam a passagem dos romeiros, mantendo viva uma tradição transmitida de geração em geração.


A primeira concentração da Romaria realizada em 1975, aconteceu no largo da Igreja Santo Antônio, na Vila Polar, com os cavaleiros depois descendo o bairro e chegando até a Igreja Matriz, de onde se dirigiram para a Igreja N. Sra. Aparecida. Em 1977, o trajeto mudou, saindo da Igreja de Santo Antônio, depois indo até o Bosque Municipal, onde houve a entronização de Nossa Senhora de Lourdes na gruta, depois pegando o caminho da Av. Bolonha até a Igreja de N. Sra. Aparecida e depois finalizando na Igreja Matriz.
Miguel Halla que presidiu a Comissão, lembra que a romaria cresceu muito e foi preciso traçar um novo trajeto, optando pelo percurso que passava pela Av. Hermetti Piochi de Oliveira, no Jd. São Luís, quando o cortejo saía da Igreja N. Sra. Aparecida até chegar na Matriz de Sant´Ana.


O presidente da Comissão Organizadora Hélio Donissetti Lopes de Almeida, lembra em 2010 que antes o desembarque dos cavaleiros era feito nas margens da SP-215, próximo ao Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, mas o local não estava mais comportando a quantidade de animais, por isso foi escolhido o largo da Igreja São Joaquim, permanecendo até os dias atuais.
O trajeto também possui forte significado religioso. Ao percorrer a cidade, a romaria leva a devoção a Sant’Ana para além da Igreja Matriz, permitindo que milhares de pessoas participem da celebração. Em diversos pontos, moradores fazem suas orações, aplaudem a passagem do cortejo e renovam sua fé, transformando as ruas em um grande espaço de encontro e devoção.


Geralmente a concentração tem início às 11 horas, no largo da Igreja Matriz São Joaquim, no Jardim Dolores, com a bênção do padre e a entrega dos estandartes e pavilhões. O cortejo seguirá por algumas ruas do bairro, como Rogério Otero, Antônio Evaristo Barbosa, Avenida Vereador José Aleixo, Rua Antônio Reis de Oliveira, atravessará o viaduto da SP-215 e continua pela Avenida Walter Tatoni até a Praça Nossa Senhora Aparecida, onde acontece a bênção dos cavaleiros e o tradicional Beija-Fitas. Na sequência, passará pelas ruas Santo Antônio e do Rosário, pela Avenida Hermeti Piochi de Oliveira (Beira Rio), Rua Teófilo Ribeiro de Andrade e Rua do Comércio, encerrando o percurso na Rua 24 de Janeiro, ao lado da Escola Estadual Benjamin Bastos, com a entrega dos troféus aos destaques da 50ª Romaria.


Ao longo de cinco décadas, esse roteiro deixou de ser apenas um itinerário para tornar-se parte da memória afetiva dos vargengrandenses. É por esse caminho que passam a fé, a tradição e a história de um povo que faz da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana um dos maiores símbolos da identidade de Vargem Grande do Sul.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui