Departamento de Cultura tem por finalidade preservar a maior tradição religiosa e cultural da cidade

Ao longo de seus 50 anos de história, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana consolidou-se como um dos mais importantes patrimônios imateriais de Vargem Grande do Sul. Além da dedicação das comissões organizadoras, da Paróquia Sant’Ana e dos milhares de romeiros, essa tradição também encontrou no Departamento Municipal de Cultura e Turismo um importante aliado para sua preservação e valorização.

Ao assumir o Departamento a partir de 2001, nomeada pelo então prefeito Celso Ribeiro e nele permanecendo durante muitos anos, a professora Márcia Aparecida Ribeiro Iared deu outra dimensão à pasta, com reflexos importantes na realização da Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, para onde norteou todo seu conhecimento da cultura do interior paulista, marcada pela presença dos tropeiros.



Foram eles os responsáveis por transportar mercadorias, alimentos, ferramentas e animais entre fazendas, vilas e cidades. Além de movimentarem a economia, os tropeiros levaram consigo costumes, tradições, manifestações religiosas e um modo de vida que ainda hoje faz parte da identidade do homem do campo e estão presentes na Romaria.

Em entrevista concedida para esta edição, dona Márcia que deixou o cargo em janeiro deste ano, disse que organizar a Romaria foi uma grande responsabilidade e uma grande alegria ao mesmo tempo junto à Comissão Organizadora e o Departamento de Cultura e Turismo.



“Acredito que nós todos da Comissão deixamos um legado de responsabilidade e de amor pela Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, onde ano após ano damos do nosso melhor para trazer à população vargengrandense uma festa linda onde as famílias podem participar e ter momentos especiais juntos”, comentou.

Para a professora, a Romaria representa honrar a tradição da cidade e região, fazendo memória ao trabalho do campo e na devoção à Padroeira Sant’Ana, especialmente neste ano em que a Paróquia de Sant’Ana completa 135 anos e a Romaria dos Cavaleiros festeja meio século de tradição.



“Gratidão a todos que acreditaram em nosso trabalho durante todos estes memoráveis anos, em que pude colaborar de perto e com muito afinco para o avanço do nosso calendário cultural de eventos”, afirmou Márcia Ribeiro Iared.

Preservando a história

Mais do que oferecer apoio institucional à realização do evento, o Departamento de Cultura deve desempenhar um papel fundamental na proteção da memória da Romaria. Dentre suas funções, está o de incentivar o resgate de documentos, fotografias, depoimentos e registros históricos, contribuindo para que as novas gerações conheçam a origem, a evolução e a importância dessa manifestação de fé que há cinco décadas integra a identidade do município.



A atuação do Departamento de Cultura também se reflete na valorização da Romaria como patrimônio cultural. Ao reconhecer que o evento ultrapassa o aspecto religioso e representa um importante elemento da história e das tradições vargengrandenses, o poder público tem por obrigatoriedade, fortalecer ações voltadas à preservação das manifestações populares que marcaram a formação da cidade.

Outro aspecto relevante é o incentivo à educação patrimonial, competindo ao departamento divulgar a história da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana em exposições, publicações, atividades culturais e projetos voltados à comunidade, ajudando a despertar o interesse de crianças e jovens por uma tradição que faz parte da história de suas famílias e do município.



A preservação de um patrimônio cultural não depende apenas da continuidade da festa. Ela exige que sua história seja registrada, estudada e transmitida às futuras gerações. Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Cultura complementa o esforço das comissões organizadoras, da Igreja, dos voluntários e da própria comunidade, garantindo que o legado da romaria permaneça vivo não apenas na memória dos participantes, mas também nos arquivos históricos da cidade.

A Gazeta de Vargem Grande também entrevistou Lucas Buzato, atual diretor do Departamento de Cultura e Turismo. Segundo Lucas, os 50 anos da Romaria representam meio século de uma tradição de muitas histórias, sendo motivo de orgulho para Vargem Grande do sul.



“Nesta edição comemorativa, o Departamento de Cultura junto à Comissão Organizadora e demais departamentos e com o apoio do prefeito Celso Ribeiro vive um momento de muita alegria, isso se deve a este marco histórico de um evento que tem a cara da nossa cidade”, disse.

Afirmou que os preparativos para a Romaria começaram há meses, sendo pensado em cada detalhe com muito zelo e carinho e segurança de todos que estarão presentes no domingo. “A religiosidade e tradição este ano deverão ser os pontos centrais do evento, e isso nós não abrimos mão. Teremos o envolvimento de todas as paróquias e também pedimos que os cavaleiros que participarem vão com o intuito de saudar Sant´Ana que é propósito principal”, falou.



“Eu me orgulho de fazer parte desta grande festa, pois fui ensinado pela minha mestra Márcia Iared que a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana também traz o símbolo do caipira, do homem do campo, e nossa cidade deve se orgulhar muito disso. Não faltou de nenhum dos envolvidos dedicação e respeito por essa festa, e por isso quando a romaria passar domingo esperamos que todos possam vivenciar a história dos 50 Anos sendo contada”, finalizou.