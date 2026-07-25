Cruzeiro comemorativo aos 50 Anos da Romaria foi inaugurado

Um Cruzeiro medindo cerca de 12 metros de altura foi inaugurado na tarde da sexta-feira, dia 24, junto à Represa Eduíno Sbardellini em comemoração aos 50 Anos da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, cuja festa acontece neste domingo, dia 26 de julho. A Romaria é um marco que simboliza a fé, devoção, tradição e história da mais importante manifestação religiosa do calendário cultural do município.



Presente no ato, o prefeito Celso Ribeiro, a primeira-dama Micaela, membros da Comissão Organizadora da Romaria, vereadores, convidados e demais autoridades.

As bênçãos foram dadas pelo padre Eduardo Dóbies.

Para o prefeito Celso Ribeiro, é uma alegria celebrar este momento histórico, que perpetua o legado daqueles que ao longo de cinco décadas contribuíram para o fortalecimento da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Fotos: Reportagem

Além da inauguração do Cruzeiro, foi também descerrada uma placa em celebração aos 50 anos da Romaria, com os nomes dos membros da Comissão Organizadora, voluntários e autoridades envolvidas na realização desta edição especial do evento.



O Cruzeiro é um dos grandes símbolos da Romaria. Em 1975, por ocasião da realização da 1ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, o então prefeito Huber Brás Cossi mandou erguer um Cruzeiro junto à Igreja de Nossa Senhora Aparecida para que os romeiros pudessem realizar o beija-fitas e receber as bênçãos durante o cortejo.



Ele substituiu o antigo Cruzeiro que estava quebrado e segundo comentários da época, podia ser a causa de vários acontecimentos negativos que acometeram a cidade na ocasião.