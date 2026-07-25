Comissões Organizadoras da década de 1990 aos dias atuais

Ao assumir a prefeitura em 1989, José Carlos Rossi manteve Celso Ribeiro como presidente da Comissão Municipal de Eventos, da qual a Romaria fazia parte, conforme portaria nº 877 de 6 de julho de 1989. Já em maio de 1990, através do decreto nº 944, Rossi designou como presidente da Comissão Municipal da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Miguel Halla, tendo como vice João Maurício de Andrade. Miguel foi durante cinco anos presidente da Comissão e graças à sua atuação e vivência na lida com os animais, a Romaria prosperou e manteve sua relevância.



Durante a gestão do ex-prefeito José Reinaldo Martins (1993/1996), presidiu a Comissão Organizadora Paulo César Romano Felipe, o Paulo Pierim, que realizou a Romaria de 1994. Não se sabe por quanto tempo ele presidiu a Comissão. Na gestão de Denira Rossi (1997/1999), presidiu a Comissão Organizadora o dr. Antônio Carlos Ranzani.

Esforço de cada voluntário

Paulo Pierim, hoje com 70 anos, começou a se dedicar à Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana por volta dos 35 anos. Ele fez parte da Comissão Organizadora por muitos anos e também foi seu presidente, período que classifica como o auge de sua trajetória à frente do evento. Segundo ele, foi durante sua gestão que surgiu a tradição da escolha da rainha e das princesas da festa, mantida até hoje. Pierim recorda que a procissão era acompanhada pelas imagens de Sant’Ana e de Nossa Senhora Aparecida, que seguiam à frente do cortejo em ritmo lento.



À época, a estrutura da Romaria dependia quase exclusivamente de esforço pessoal e de parcerias informais. Ele afirma que chegou a usar recursos próprios para custear despesas do evento. Ele credita também a Sérgio Buani papel fundamental nesse período, atuando na articulação de patrocínios junto aos comerciantes. Também destaca que, mesmo com público que reunia mais de 15 mil pessoas, a Romaria nunca registrou brigas ou tumultos, o que atribui à organização rigorosa do evento, que tinha duração de quatro dias com entrada franca.



Apaixonado por cavalos, relembra que chegava a percorrer por conta própria cidades como Casa Branca, Caconde e Santa Cruz das Palmeiras para divulgar a Romaria com cartazes e em rádios, e defende que o trajeto do cortejo deveria ser mantido em linha reta, evitando desvios que, segundo ele, cansam excessivamente cavalos e cavaleiros.

Anos 2000

Quando assumiu em 2001, o prefeito Celso Ribeiro designou dona Márcia Iared para presidir a Comissão Organizadora. Celso governou de 2001 a 2008 e nestes anos todos, é quase certo que dona Márcia exerceu o cargo durante a maior parte do período. Com uma vasta cultura e incansável ânimo para o trabalho, a gestão de Márcia frente à Comissão fez com que a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana ganhasse a dimensão que hoje ela ostenta na cidade e região. Mas há também a nomeação do empresário Isael Edemir Balarin como presidente da Comissão em 2006, segundo informações do Departamento de Cultura.

Responsabilidade e amor à Romaria

Márcia Iared falou à Gazeta sobre o período em que presidiu a Comissão. “Organizar a Romaria foi uma grande responsabilidade e uma grande alegria ao mesmo tempo junto à Comissão Organizadora e o Departamento de Cultura e Turismo”, disse.

“Acredito que nós todos da comissão deixamos um legado de responsabilidade e de amor pela Romaria, onde ano após ano damos do nosso melhor para trazer à população vargengrandense uma festa linda onde as famílias podem participar e ter momentos especiais juntos”, afirmou D. Márcia.



Para ela, a Romaria representa honrar a tradição de Vargem e região. “Fazendo memória ao trabalho do campo e na devoção à nossa Padroeira Sant’Ana, especialmente neste ano em que a Paróquia Sant’Ana completa 135 anos e nossa Romaria dos Cavaleiros festeja meio século de tradição”, destacou. “Gratidão a todos que acreditaram em nosso trabalho durante todos estes memoráveis anos, em que pude colaborar de perto e com muito afinco para o avanço do nosso calendário cultural de eventos”, finalizou.

Últimos anos

Durante o governo do prefeito Amarildo Duzi Moraes (2009/2012 e 2017/2024), presidiu a Comissão Organizadora Hélio Donisseti Lopes de Almeida, nos anos 2009, 2010 e 2011. Já na gestão do ex-prefeito Celso Itaroti (2013/2016), o cargo de presidente da Comissão Organizadora foi dado a Lucas Ranzani. De 2017 a 2019, novamente com o prefeito Amarildo, dona Márcia presidiu a Comissão. Lucas manteve as tradições que herdou de seus familiares e manteve a Romaria como destaque regional.



De 2020 a 2021, não houve Romaria devido à Covid, sendo que de 2022 a 2024, na terceira gestão de Amarildo, novamente dona Márcia continuou exercendo esta função, que se prolongou já na atual gestão de Celso Ribeiro, quando ela deixou de presidir a Comissão Organizadora por motivos pessoais em 2025, cargo que passou então a ser exercido pelo atual presidente Luís Carlos Prates.

Preservar a fé e tradição

Há 50 anos, a Romaria de Sant’Ana faz parte da história de Vargem e, para Luís Carlos Prates, atual presidente da Comissão, essa trajetória também se confunde com a sua própria vida. Participante desde a primeira edição, quando ainda era adolescente, ele conta que foi conquistado pelo evento logo nos primeiros anos e nunca mais deixou de fazer parte dessa tradição.

Há mais de 15 anos integrando a comissão organizadora, Prates assumiu, em 2025. “Recebi esse convite com muito orgulho. Assumir a presidência da comissão foi uma grande responsabilidade, mas também uma missão que aceitei com muito amor pela nossa tradicional Romaria de Sant’Ana”, afirmou.



Em seus 50 anos de Romaria, ele destaca as amizades e o respeito conquistado. “Consolidei amizades que levo para a vida inteira. Tenho uma enorme consideração por todos que passaram e permanecem na comissão, além do respeito que sempre recebi das autoridades pelo trabalho desenvolvido”.

Entre tantas lembranças, algumas permanecem especialmente vivas em sua memória. Prates relembra com emoção o momento em que entregou o primeiro troféu ao saudoso amigo Rubão, companheiro de muitos anos de Romaria. Também faz questão de homenagear D. Márcia, de quem diz ter aprendido muito durante sua caminhada. “Jamais vou esquecer tudo o que aprendi com a D. Márcia. Um dos momentos mais marcantes foi quando consegui colocá-la no boi, realizando um sonho antigo dela. Foi uma alegria que guardo no coração”, recordou.



Como presidente da comissão organizadora, Prates destaca que um dos desafios é conscientizar a população sobre o verdadeiro significado da Romaria. “Hoje, muitas pessoas confundem um ato religioso com uma simples cavalgada, e a nossa Romaria não é isso. A Romaria de Sant’Ana é um ato de fé que prestamos à nossa padroeira”. Disse. Ele reforça ainda um apelo que, segundo ele, é feito todos os anos aos participantes. “Queremos que a população tenha essa consciência: nada de brigas, nada de bebidas, nada de maltratar os animais. Vamos manter nossa tradição com amor e, acima de tudo, fé e respeito.”



Finalizando, Prates fez questão de agradecer à família. “Meus filhos nasceram participando da Romaria, e isso me enche de orgulho. Minha esposa, Sandra, é a minha base. Sem ela não seria possível continuar. É ela quem cuida de tudo em casa para que eu possa estar à frente da organização, junto com toda a comissão”. Ele também deixou uma mensagem de reconhecimento aos voluntários. “Agradeço a todos que vestem a camisa e lutam para manter viva essa tradição que atravessa gerações e faz parte da história de Vargem Grande do Sul”, finalizou.