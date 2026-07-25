Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana chega a sua 50ª edição

No final da década de 1970, quando algumas dezenas de cavaleiros seguiram em procissão para louvar a padroeira Nossa Senhora Sant’Ana, não podiam imaginar que o seu exemplo de fé e devoção iria se transformar numa das maiores manifestações religiosas da região. A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana chega neste domingo, dia 26, a sua 50ª edição, reunindo devotos de Vargem e região, que há gerações mantém viva a tradição e a devoção à Padroeira.



À Gazeta de Vargem Grande, o prefeito Celso Ribeiro destacou o significado desta edição “É com muita honra que estou prefeito neste momento em que a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana comemora 50 anos de existência. Por muitos anos fui presidente da Comissão Organizadora e também como prefeito em outras gestões, cuidei com muito carinho deste evento. Neste ano com todo o empenho da Comissão Organizadora e voluntários, estamos preparando programação diferenciada em homenagem e agradecimento a nossa Padroeira e também todos os que durante todos esses anos se dedicaram para que este evento tivesse a grandiosidade que tem hoje”, disse Celso.

Romaria sairá da Igreja São Joaquim

A concentração das comitivas, cavaleiros, charretes, carros de boi, tropas de mulas será no largo da Igreja Matriz de São Joaquim, onde haverá a entrega dos estandartes à Comissão de Frente da Romaria. Ali haverá bênção aos romeiros, que partirão em direção ao Centro.

A procissão montada segue pelas ruas Rogério Otero e Antônio Evaristo Barbosa, até a av. Vereador José Aleixo. De lá, viram na rua Albertino Fernandes de Oliveira e seguem em direção à av. Teotônio Vilela. Após passar pelo viaduto da SP-215, a Romaria segue pela rua Alcino Alves Rosa e entra na Avenida da Saudade, até chegar na Avenida Walter Tatoni.



Os cavaleiros passam pela Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde receberão as bênçãos e também poderão passar pelo Cruzeiro. De lá, seguem pelas ruas Quinzinho Otávio, Santo Antônio e descem pela Rua do Rosário, para atingirem a avenida Hermeti Piochi de Oliveira, onde um bom público costuma acompanhar a Romaria.

O cortejo segue pela Avenida São João e rua Teófilo Ribeiro de Andrade até a Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana e Praça Cap. João Pinto Fontão, onde haverá apresentações e estará o palco principal. Os cavaleiros seguem pela Rua do Comércio até a Praça Washington Luiz, onde a Romaria é encerrada.

Homenagens

Enquanto aguardam os cavaleiros se aproximarem, o público que vai acompanhar a Romaria nas proximidades da Praça Cap. João Pinto Fontão poderá prestigiar as apresentações da Orquestra de Viola Pérola da Mantiqueira, a partir das 10h, e da dupla Anie & Rafa, às 11h. A edição comemorativa prestará homenagem aos 50 anos da Romaria com a participação dos pioneiros, da comissão organizadora, da Rainha, das Princesas e da Madrinha eleitas no Baile da Rainha 2026, além de cavaleiros, comitivas e grupos vindos de diversas partes do Estado de São Paulo, mantendo viva essa tradição.

Organização reforça medidas de segurança e cuidados aos animais

A organização reitera que a Romaria é uma manifestação cultural e folclórica, mas, acima de tudo, um momento de fé e devoção, e que todas as decisões são tomadas para preservar sua essência e fortalecer a participação das comunidades e paróquias. O bem-estar dos animais também é prioridade: haverá acompanhamento veterinário, pontos de água e alimentação, além de orientações aos participantes e atuação das equipes de segurança durante todo o percurso.



Entre as orientações da organização estão a recomendação de não dirigir após consumir bebida alcoólica e de não consumir álcool durante o percurso, além da proibição de som automotivo em volume elevado, especialmente na Rua do Comércio, antes, durante e após o evento. A organização também reforça que maus-tratos aos animais é crime e que será permitida a entrada com cooler na Represa Eduíno Sbardellini, desde que sem garrafas de vidro, objetos perfurocortantes ou materiais que ofereçam risco.



Haverá fiscalização na entrada da represa e durante todo o evento, com atuação da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e equipes de segurança, sendo proibido portar armas, fogos de artifício e objetos perigosos. A organização pede ainda que os participantes sigam as orientações das equipes de segurança e trânsito, preservem a limpeza dos espaços públicos e respeitem as famílias, crianças e demais participantes.



As autoridades realizarão fiscalização durante e após os eventos para garantir o cumprimento da legislação. Em algumas situações, não será necessária abordagem direta para aplicação de penalidades, que podem ultrapassar R$ 27 mil, conforme a infração.