Reunião definiu esquema de segurança na Romaria de Sant’Ana

O Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul promoveu, na manhã da terça-feira, dia 21, uma reunião de planejamento com órgãos de segurança e equipes envolvidas na organização da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada neste domingo, dia 26 de julho. O encontro teve como objetivo definir as estratégias de atuação, reforçar a integração entre os órgãos participantes e garantir que toda a estrutura de segurança, trânsito e organização do evento esteja preparada para receber os romeiros e o público com tranquilidade.



Participaram da reunião o diretor do Departamento de Segurança e Trânsito, Rogério Bocamino; o 2º sargento da PM Beto Lasmar; o 1º sargento Natanael Moreira da Costa Neto; o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior; e o interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazzotti.

Também estiveram presentes o diretor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, acompanhado das assessoras Lurdes Dutra e Sara Passoni; o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Marco Antônio da Silva; os representantes da Comissão da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, Manoel Correa e Juliana Correa; representantes da empresa de segurança contratada pela Prefeitura Municipal; além do assessor de Comunicação, Angelino Júnior, e do assessor Maicon de Alcântara.

PM reforça policiamento

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul informou que intensificará o policiamento e a fiscalização de trânsito durante a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. A ação abrangerá toda a área do evento e seus principais acessos, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes, preservar a ordem pública e assegurar a fluidez do trânsito na cidade.

A fiscalização também terá atenção voltada ao bem-estar dos animais que participarão do cortejo, entre eles cavalos, bois, mulas e burros. As equipes policiais orientam os participantes a respeitarem as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Infrações geram multa

A PM lembra que dirigir sob influência de álcool pode resultar em multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, penalidade que também se aplica a quem se recusar a fazer o teste do etilômetro. Já o uso de veículo para interromper deliberadamente a circulação da via prevê multa de R$ 5.869,40, suspensão da CNH pelo mesmo período e remoção do veículo. Organizar ou promover bloqueios de vias públicas pode gerar multa de R$ 17.608,20, enquanto o uso de equipamento de som em desacordo com as normas do Contran está sujeito a multa de R$ 195,23 e retenção do veículo para regularização.



A PM reforça que é crime praticar atos de abuso, maus-tratos ou submeter os bichos a sofrimento desnecessário. Durante o evento, as equipes estarão atentas a situações como agressões, uso de animais feridos, doentes ou excessivamente cansados, sobrecarga incompatível com a capacidade do animal, falta de água, alimentação ou descanso durante o percurso, e uso de equipamentos que possam causar dor ou ferimentos.



Os responsáveis por práticas de maus-tratos poderão responder criminalmente, além de estarem sujeitos a outras medidas legais cabíveis. Segundo PM, o objetivo da fiscalização não é punir, mas garantir que a romaria seja marcada pela fé, pela tradição e pelo respeito às leis, com responsabilidade e cuidado tanto com as pessoas quanto com os animais.