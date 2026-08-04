Projeto Vida Ativa oferece aulas gratuitas

Por
Gazeta
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Academias de Saúde terão aulas gratuitas

O Projeto Vida Ativa, desenvolvido em parceria entre os departamentos de Saúde e de Esporte e Lazer, oferece aulas gratuitas nas Academias de Saúde de segunda a sexta-feira, além de atividades especiais aos sábados. As atividades são conduzidas pelas professoras Fernanda de Paula e Simone Rosseto.
Na Academia de Saúde, localizada na Rua Santa Catarina, próximo ao Rio Verde, as aulas acontecem às segundas-feiras, das 7h às 9h e das 14h às 17h, às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 17h, às quartas-feiras, das 7h às 9h e das 15h às 18h, e às sextas-feiras, das 7h às 10h e das 14h às 17h.
No Estádio “Dudu Ramão”, as atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h. Aos sábados, a programação prevê a realização de eventos esporádicos nos dois locais.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à prática de atividades físicas orientadas. Os interessados podem participar gratuitamente das aulas oferecidas pelo projeto.

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