Projeto Vida Ativa oferece aulas gratuitas

O Projeto Vida Ativa, desenvolvido em parceria entre os departamentos de Saúde e de Esporte e Lazer, oferece aulas gratuitas nas Academias de Saúde de segunda a sexta-feira, além de atividades especiais aos sábados. As atividades são conduzidas pelas professoras Fernanda de Paula e Simone Rosseto.

Na Academia de Saúde, localizada na Rua Santa Catarina, próximo ao Rio Verde, as aulas acontecem às segundas-feiras, das 7h às 9h e das 14h às 17h, às terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 14h às 17h, às quartas-feiras, das 7h às 9h e das 15h às 18h, e às sextas-feiras, das 7h às 10h e das 14h às 17h.

No Estádio “Dudu Ramão”, as atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h. Aos sábados, a programação prevê a realização de eventos esporádicos nos dois locais.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à prática de atividades físicas orientadas. Os interessados podem participar gratuitamente das aulas oferecidas pelo projeto.