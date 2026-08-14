Traficante de delivery é preso com crack e maconha na Cohab II

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na sexta-feira, 14 de agosto, na Rua Antônio Ribeiro da Silva, no bairro Cohab II, em Vargem Grande do Sul, após operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar coordenada pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior. A ação foi resultado de diversas denúncias anônimas recebidas pelo Setor de Inteligência da delegacia, indicando que o investigado realizava o tráfico de drogas tanto a partir da própria residência quanto por sistema de delivery, utilizando uma motocicleta para as entregas.

Na data da prisão, o investigador Diego, o Soldado Silas e o Cabo Wesley, acompanhados do delegado, realizaram campana nas proximidades da residência do suspeito utilizando viatura descaracterizada, enquanto os policiais militares se posicionaram em ponto estratégico. Durante a vigilância, foi possível observar movimentação típica de tráfico de drogas. Ao deixar o imóvel em sua motocicleta, o investigado aparentemente percebeu a viatura e acelerou, motivando sua abordagem logo à frente. Durante a abordagem, demonstrou nervosismo acentuado e negou envolvimento com o tráfico. Com ele foram encontrados apenas R$ 100,00 e um celular.

Questionado sobre a existência de drogas na residência, negou e autorizou as buscas. No imóvel, os policiais localizaram R$ 373,00, uma porção de maconha de 16,4 gramas, 34 pedras de crack totalizando 30,2 gramas e uma porção de cocaína de um grama, todas embaladas para venda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão por tráfico de drogas. Após exame médico cautelar, o preso foi apresentado ao delegado Antônio Carlos Pereira Junior para as providências cabíveis e encaminhado ao sistema prisional.