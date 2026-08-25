Comitiva do Senegal visita Agropecuária Puro da Fazenda para nova parceria

A Agropecuária Puro da Fazenda, do empresário vargengrandense André Tiago Prudente e de sua esposa Daniela Naliati Prudente, recebeu novamente a visita de uma comitiva do Senegal, país africano da África Ocidental, nesta semana, dia 19 de agosto. Desta vez, o grupo foi formado pelo Cônsul do Senegal, Babacar Ba, um veterinário e o presidente da Associação dos Produtores de Leite do país, também produtor de leite senegalês, que estiveram na propriedade localizada em Vargem Grande do Sul para tratar da continuidade da parceria comercial iniciada no ano passado.

Fotos: Arquivo Pessoal

Parte do gado é doado aos produtores

A primeira negociação entre a fazenda e representantes senegaleses realizada no ano passado resultou na venda de 315 novilhas girolandas, destinadas a melhorar a genética do gado leiteiro do Senegal, que posteriormente são doadas a pequenos produtores locais. Na ocasião, André já sinalizava a possibilidade de negociar a venda de ainda mais novilhas que no ano passado, dado o interesse crescente do país africano pela raça.

Nesta nova visita, a comitiva avaliou a possibilidade de reforçar a parceria com o objetivo de uma nova exportação de novilhas girolandas prevista para novembro de 2026. O gado girolando desenvolvido no Brasil a partir do cruzamento entre as raças Holandês e Gir, é reconhecido pela produtividade leiteira aliada à resistência ao clima quente, características que têm atraído o interesse do Senegal desde a primeira negociação.

André falou da rigorosa seleção dos animais que é exigida pelos senegaleses. “Tem de ser gado meio sangue e 5/8, com prenhes de 2 a 6 meses, não podendo ter casco e vulva brancos, não pesar menos de 330kg e ter menos de quatro anos”, comentou o produtor. Disse que uma parte do gado é doado aos produtores previamente cadastrados pelo governo do país e outra parte é financiada pela Associação dos Produtores de Leite do Senegal.