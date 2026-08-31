A solidariedade em alta na 24ª edição da Festa das Nações

Mais do que o maior palco da Cultura de Vargem Grande do Sul, onde talentos da cidade se apresentam e as crianças e jovens das escolas, grupos e academias da cidade emocionam o público, a Festa das Nações, é antes de tudo, uma enorme corrente do bem, como já definiu Lucas Buzato, o diretor de Cultura e Turismo do município. Em cada barraca representando um país diferente, seus costumes e culinária, estão o sentimento de união e amor ao próximo que motiva cada um dos voluntários das instituições assistenciais da cidade, presentes no evento.

A festa este ano chega a sua 24ª edição e tem início nesta quinta-feira, dia 3, sendo realizada até o domingo, dia 6, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

Lucas ressalta mais uma vez esse espírito de comunidade. “A Festa das Nações, como eu costumo dizer, não é apenas cultural, mas também social”, destacou. “É uma corrente do bem em que os voluntários trabalham incansavelmente em prol das entidades do município, e com esse trabalho, a festa é uma importante ferramenta para a arrecadação dos projetos sociais e manutenção de seus espaços”, afirmou o diretor.

“O que nos diferencia na Festa das Nações é o voluntariado. Seja no palco, com a participação de mais de 400 artistas locais em diversas apresentações, e também nas barracas onde os mesmos preparam o cardápio, decoram as barracas e trabalham em uma maratona de quatro dias”, disse, lembrando que neste ano, a festa será realizada entre os dias 3 e 6 de setembro. “Sem esses voluntários, a Festa das Nações não existe, afinal, este evento passa a ser de pertencimento dos outros”, observou Lucas.

Ele ainda destacou o trabalho coletivo das esferas públicas. “O Departamento de Cultura e Turismo, com o apoio e incentivo do nosso prefeito Celso Luís Ribeiro, o vice Guilherme Nicolau, a Câmara, e toda a prefeitura, trabalham unidos. Assim a festa acontece, e por isso eu preciso agradecer a dedicação de milhares de pessoas que há meses se mobilizam para a realização desta festa tão amada por todos”, disse.

Por fim, ele ressaltou o carinho na confecção dos pratos, que reflete na grande procura pelo público. “A qualidade da gastronomia sempre surpreende e nos ganha com um sabor único e artesanal. Além dos sabores, temos a decoração dos espaços que deixa o evento mais característico. Eu não deixo de me emocionar pela mobilização da nossa cidade, e assim colaborando com milhares de pessoas que são amparadas pelas entidades, e como eu sempre digo: cada mão sobre a festa é um ator de amor ao próximo”, finalizou Lucas.

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