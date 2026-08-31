Festival da Jabuticaba reúne 102 expositores em Casa Branca

A Prefeitura de Casa Branca, por meio do Departamento de Turismo e Cultura, iniciou na segunda-feira, dia 17, a apresentação dos expositores do 10º Festival Gastronômico da Jabuticaba. As atividades seguiram ao longo da semana, no período da manhã, no Centro Comunitário.

Entre os 102 participantes inscritos estão produtores de jabuticaba, restaurantes, artesãos, sorveterias, bares, rotisserias, lanchonetes, food trucks e outros estabelecimentos que comercializam produtos derivados da fruta ou utilizam a jabuticaba entre os ingredientes.

No dia 17, restaurantes, sorveterias, churrascarias e food trucks apresentaram os pratos que serão oferecidos durante o evento. Já no dia 18, foi a vez dos segmentos de alimentação e bebidas, com produtos como bolos, coxinhas, brigadeiros, pizzas, pamonhas, hambúrgueres, beirutes, chope, cerveja, cachaça, pastéis, pipoca, risoto e farofa, entre outras opções preparadas com jabuticaba.

O 10º Festival Gastronômico da Jabuticaba será realizado nos dias 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 de setembro, na Praça da Matriz, em Casa Branca.