Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Benedita Bíscaro Rodrigues, aos 84 anos de idade, no dia 23 de agosto. Benedita residia no Jardim São Lucas, era viúva de José Lúcio Rodrigues, deixa os filhos José Carlos, Maria Luiza, Aparecida, Marcos Antônio e Josiane, netos, bisneto e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Aparecido Rodrigues, aos 74 anos de idade, no dia 23 de agosto. José residia no Jardim Ferri, deixou a esposa Fátima, as filhas Sandra e Silvana, netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Carlos Alberto Federico, aos 61 anos de idade, no dia 25 de agosto. Carlos Alberto deixa a esposa Iraci, o filho Danilo, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em Itobi

Faleceu Adalto Felix da Silva, aos 69 anos de idade, no dia 24 de agosto. Adalto deixa os filhos Rodrigo, Adalto, João Pedro e Josy, noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Herta Kitzman da Silva, aos 74 anos de idade, no dia 23 de agosto. Herta deixa o marido Enmmanoel Aparecido da Silva, as filhas Lucilaine, Lucimara e Lilian; os genros Eduardo, Jaques, Ronaldo (espingarda); os netos Letielly, Luís Eduardo, Carlos, Beatriz e Gabriel; os bisnetos Luna, Arthur, Estela e Sophia. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Renata Sandoval Costa Grillo Alves, aos 52 anos de idade, no dia 22 de agosto. Renata era filha de Maria e José da Costa; deixa o marido Silvio, tios e familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Willian Alexandre Santa Rosa, aos 47 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixa a mãe Marisa Aparecida Santa Rosa, os tios, Benedito, Orlando e Juceli; e primos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jair Gomes, aos 82 anos de idade, no dia 20 de agosto. Deixa a companheira Maria, o filho Cezar, as filhas Nirvania, Rita e Juliana e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Geraldina Apparecida Bartoloti Safariz, aos 89 anos de idade, no dia 26 de agosto. Geraldina era viúva de Nicola, deixa as filhas Elisabete e Maria Aparecida, o genro Maurilho e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca

Faleceu Caio Barbosa Silva de Sá, aos 32 anos de idade, no dia 26 de agosto. Caio deixa a mãe Lucy, os irmãos Carlos, Kátia e Rodrigo. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal