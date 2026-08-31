Conderg abre processo seletivo com 21 vagas na região

O Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg) recebe inscrições, até 10 de setembro, para o Processo Seletivo nº 02/2026, que oferece vagas para os municípios de Aguaí, São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama e Tambaú, além do Hospital Regional de Divinolândia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As inscrições se encerram às 16h do dia 10 de setembro, com prazo para pagamento do boleto até o dia seguinte, 11 de setembro.

Os salários variam conforme o cargo e a jornada de trabalho, de R$ 1.621,00 a R$ 6 mil, com possibilidade de adicionais previstos em lei, como insalubridade e periculosidade, de acordo com o setor de atuação. A carga horária semanal também muda conforme a função, podendo ser de 20 a 40 horas ou em regime de 12×36 horas.

Entre os cargos ofertados para Aguaí estão assistente social, auxiliar de laboratório, biomédico, cuidador em saúde, enfermeiro do trabalho, farmacêutico, fonoaudiólogo e técnico de segurança do trabalho. Para o Hospital Regional de Divinolândia, há vagas de auxiliar de manutenção, auxiliar de serviços de nutrição, biomédico em diagnóstico por imagem, enfermeiro do trabalho, escriturário, escriturário 1, fonoaudiólogo, monitor, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, telefonista e terapeuta ocupacional.

O Samu oferece oportunidades para condutor de ambulância, rádio-operador, Telefonista Auxiliar de Regulação (Tarm) e técnico em computação. Já São João da Boa Vista concentra vagas de aplicador ABA, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de serviços de farmácia, auxiliar de serviços gerais, cuidador de saúde, fonoaudiólogo, psicólogo especialista em ABA, técnico de laboratório e análises clínicas e terapeuta ocupacional. São Sebastião da Grama reserva a seleção ao cargo de motorista, enquanto Tambaú oferece vagas de auxiliar de serviços e farmacêutico.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.sigmarh.com.br, empresa responsável pela execução do processo sob supervisão da Comissão do Processo Seletivo do Conderg. O candidato deve acessar a página principal, clicar em “Inscrições Abertas” na área destinada ao Processo Seletivo nº 002/2026.

O valor da taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade exigido pelo cargo: R$ 29,00 para nível fundamental, R$ 37,00 para nível médio ou técnico e R$ 42,00 para nível superior. Entre as exigências gerais para participar do processo seletivo está a de que o candidato não tenha sido demitido do Conderg em decorrência de processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos.

Segundo o cronograma, o edital de deferimento das inscrições será divulgado em 18 de setembro com a lista dos candidatos habilitados. A prova objetiva está prevista para 18 de outubro com local e horário a serem divulgados posteriormente. O processo seletivo terá validade de dois anos a partir da publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.