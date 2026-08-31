Vargem recebe 1º Encontro de Palmeirenses em setembro

No dia 19 de setembro, será realizado o primeiro Encontro de Palmeirenses de Vargem Grande do Sul. O evento, marcado para as 12h, acontecerá na Chácara São José e contará com a presença de ex-jogadores do Palmeiras. Confirmaram presença o goleiro Sérgio, o ex-atacante Cleixton Xavier e Wendel, que também vestiu as cores do clube. Os três participarão do encontro e irão interagir com o público presente.

Os ingressos custam R$ 70,00 e já incluem o almoço, servido em ambiente familiar. Crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 30,00, enquanto participantes a partir de 13 anos pagam o valor integral de R$ 70,00. Bebidas serão vendidas no local.

As vendas podem ser feitas com João, pelo telefone (19) 98844-7777, com Murilo, pelo (19) 98236-3190, ou com Luisão, pelo (19) 99833-1642.

O evento contará ainda com música ao vivo, com apresentação do cantor Jordan. Os organizadores pedem a colaboração dos participantes com uma ação solidária, como a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados à Associação Beneficente Dom Bosco.