Coluna Momento Pet – Fluffy

A coluna Momento Pet desta semana apresenta Fluffy, uma coelhinha que conquistou toda a família de Antonella. A pequena coelha foi presente de aniversário da avó, Cristina, em abril, e desde então passou a fazer parte da rotina da família.
Cristina contou que ganhou Fluffy e decidiu presenteá-la para a neta. Desde a chegada da coelhinha, todos se encantaram por ela. Tanto carinho fez com que Fluffy ganhasse até uma festa, na qual recebeu uma manta, uma cenoura, um brinquedo e cartinhas.
Ao jornal Gazeta, a família de Antonella contou que Fluffy não dá trabalho e que seus principais cuidados são colocar comida e manter sua casinha sempre limpa.
“Todos amam muito a Fluffy. Ela é uma coelhinha muito querida e faz parte da nossa família”, disse.
Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet! Só entrar em contato pelo Whatsapp (19) 99811-1286