Vargem Grande do Sul terá 20ª Corrida da Independência

Vargem Grande do Sul recebe na segunda-feira próxima, dia 7 de setembro, a 20ª Corrida Pedestre da Independência. O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura está nos preparativos finais para o evento, que reunirá atletas em um percurso de 5 quilômetros pelas ruas da cidade.

A concentração dos participantes será na Praça da Matriz, com largada marcada para as 8h. A prova é destinada a atletas a partir de 14 anos de idade, sem limite máximo de idade para participação. As inscrições já foram encerradas com a participação registrada de 400 atletas.



A premiação da classificação geral contemplará com troféus os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, considerando o tempo bruto. Também receberão troféu os três melhores atletas vargengrandenses em cada categoria, sendo permitida, nesse caso, a dupla premiação.

Nas categorias por faixa etária, os três primeiros colocados de cada sexo serão premiados com troféus, considerando o tempo líquido. As faixas vão de 14 a 24 anos, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 69 e 70 anos ou mais. Atletas premiados na classificação geral não concorrem à premiação por faixa etária, não havendo dupla premiação nessa modalidade.