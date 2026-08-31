Gente e Fatos

Aniversário de Silvia Cavalheiro

Silvia Andrade Cavalheiro faz aniversário neste domingo dia 30 de agosto, e comemora a data junto aos mais queridos, o marido José Maurício, filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Na foto, Silvia com os netos Clarice, Anita, Pedro e Tomás

Dulce Ribeiro comemora 91 anos

A professora Dulce Aliende Ribeiro comemora o dom da vida na sexta-feira, dia 4, quando completa seus 91 anos de idade e recebe o abraço e carinho do marido Paulo Ribeiro, dos filhos Luís Paulo e Carlos Alberto, das noras Denise e Kênia, dos netos Gabriel e Fernanda e de sua família

Cida Pereti festejou 70 anos

Ao lado de sua família, Maria Aparecida Gimenes Pereti comemorou seus 70 anos de idade no dia 19 de agosto. O marido Carlos Roberto Pereti, as filhas Juliana e Rafaela, os genros Flávio e Deivison, e os netos Victor e Matteo parabenizaram a aniversariante

Noivado de Ana Laura Neves e Vinícius Luiz

Ana Laura Neves e Vinícius Luiz oficializaram seu noivado no sábado, dia 22. Na ocasião receberam o abraço da família e amigos, em especial de Neiri de Cássia Oliveira Neves e João Batista Neves pais de Ana Laura e de Eliane Costa representando a família de Vinícius que é filho de Mara Marini – já falecida. A filha de Ana Laura, Manuella, também participou da celebração. As fotos são de Vitória Neves, irmã de Ana Laura, do perfil @vnevesfotografia