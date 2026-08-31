Gente e Fatos

Silvia Andrade Cavalheiro faz aniversário neste domingo dia 30 de agosto, e comemora a data junto aos mais queridos, o marido José Maurício, filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Na foto, Silvia com os netos Clarice, Anita, Pedro e Tomás
Dulce Ribeiro comemora 91 anos
A professora Dulce Aliende Ribeiro comemora o dom da vida na sexta-feira, dia 4, quando completa seus 91 anos de idade e recebe o abraço e carinho do marido Paulo Ribeiro, dos filhos Luís Paulo e Carlos Alberto, das noras Denise e Kênia, dos netos Gabriel e Fernanda e de sua família
Cida Pereti festejou 70 anos
Ao lado de sua família, Maria Aparecida Gimenes Pereti comemorou seus 70 anos de idade no dia 19 de agosto. O marido Carlos Roberto Pereti, as filhas Juliana e Rafaela, os genros Flávio e Deivison, e os netos Victor e Matteo parabenizaram a aniversariante
Noivado de Ana Laura Neves e Vinícius Luiz
Ana Laura Neves e Vinícius Luiz oficializaram seu noivado no sábado, dia 22. Na ocasião receberam o abraço da família e amigos, em especial de Neiri de Cássia Oliveira Neves e João Batista Neves pais de Ana Laura e de Eliane Costa representando a família de Vinícius que é filho de Mara Marini – já falecida. A filha de Ana Laura, Manuella, também participou da celebração. As fotos são de Vitória Neves, irmã de Ana Laura, do perfil @vnevesfotografia
Aniversário de Silvia CavalheiroSilvia Andrade Cavalheiro faz aniversário neste domingo dia 30 de agosto, e comemora a data junto aos mais queridos, o marido José Maurício, filhos, genros, nora, netos, demais familiares e amigos. Na foto, Silvia com...
A coluna Momento Pet desta semana apresenta Fluffy, uma coelhinha que conquistou toda a família de Antonella. A pequena coelha foi presente de aniversário da avó, Cristina, em abril, e desde então passou a fazer parte da rotina da...
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