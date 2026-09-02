Mãe e padrasto são presos por maus-tratos de bebê de 1 ano em São João

Uma mulher de 20 anos e o companheiro dela, de 33 anos, foram presos sob a suspeita de torturar e tentar matar um bebê de 1 ano em São João da Boa Vista. A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na última segunda-feira, dia 31 de agosto.

O caso era tratado inicialmente como um acidente doméstico, mas passou a ser investigado como tortura e tentativa de homicídio. A criança deu entrada em estado grave e precisou de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal na cidade de Campinas após sofrer um traumatismo craniano.

Segundo as apurações policiais, as agressões físicas e psicológicas duravam pelo menos quatro meses. As investigações apontam atos de violência executados com colher de pau, isolamento, caminhadas forçadas durante a madrugada e a submersão do rosto do menino em água quente.

A Polícia Civil encontrou mensagens nos celulares dos suspeitos que detalhavam novos episódios de violência, como enforcamento e afogamento da vítima em uma bacia. Durante as buscas, as equipes apreenderam uma arma de choque, uma algema, uma arma falsa e outros objetos na residência do casal.

Os detidos foram levados para a Central de Polícia Judiciária de São João da Boa Vista e permanecem à disposição da Justiça. O delegado responsável informou que os investigados ainda prestarão depoimento para esclarecer a dinâmica dos fatos e a participação de cada um nos atos praticados.

O pai biológico do bebê afirmou que percebeu machucados prévios na mão e no rosto do filho antes de descobrir a gravidade da situação. Ele só teve conhecimento da dimensão do crime quando a criança já estava internada. O menino recebeu alta, passa bem e se encontra sob os cuidados do pai.

Fotos: G1