Homem é preso por dívida de pensão alimentícia no Dolores

Um homem com mandado de prisão civil em aberto por inadimplência de pensão alimentícia foi capturado na manhã desta terça-feira, 1° de setembro, na Rua Aparecido Cossi, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 8h25 pelo Cabo Leite e pelo Cabo Márcio, após a equipe tomar conhecimento do mandado expedido pela Vara Única da cidade de Campestre, em Minas Gerais.

Após diversas diligências pela cidade, o procurado foi localizado no endereço e submetido a busca pessoal, sem que nada de ilícito fosse encontrado. Questionado sobre o mandado, afirmou desconhecê-lo, momento em que foi dada voz de prisão. Foi encaminhado ao pronto atendimento para laudo médico cautelar, sendo atendido pela médica. Apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a prisão e elaborou o boletim de ocorrência. O capturado permanece à disposição da Justiça.