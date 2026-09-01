Veículo cai em vala perto do trevo de São Roque

Um Corsa dirigido por um jovem de 22 anos, seguia sentido Vargem/São Sebastião da Grama por volta das 11h20, desta terça-feira, 1⁰ de setembro, quando logo após o trevo que liga a São Roque da Fartura veio a perder a direção do veículo, que acabou dentro de uma vala de águas pluviais existente na margem da rodovia.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Militar Rodoviária que esteve no local fazendo o Boletim de Ocorrência.

O jovem que estava só, foi socorrido por populares enquanto aguardava a chegada de socorro.

Com a chegada das equipes de resgate, ele foi levado ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e aparentemente teria fraturado a clavícula.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul e do Corpo de Bombeiros participaram da operação.

Também o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) se fez presente no local para realizar a sinalização da rodovia, não sendo necessário a interdição da pista, cujo trânsito seguiu normalmente.

Fotos: Reportagem Gazeta