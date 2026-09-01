Bueiro volta a alagar na Rua do Comércio

Bastou chover um pouco esta manhã, terça-feira, 1⁰ de setembro, para entupir a boca de lobo localizada na Rua do Comércio, em frente as Lojas Amaricanas.

Ao não dar vazão às águas que ficaram empoçadas em frente o local, acabou atrapalhando o comércio e também a locomoção dos transeuntes.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrou em contato com o Departamento de Serviço Urbanos e Rurais-DSUR, colocando o problema e a resposta foi que tão logo a chuva cedesse, uma equipe iria ao local resolver o problema.

O jornal apurou junto a funcionários da Lojas Americanas, que sempre que chove um pouco mais intensamente, o problema volta a aparecer. Que equipes da prefeitura vão ao local, arrumam naquele momento, mas não dão fim ao transbordamento que acaba atingindo os clientes.

O DSUR respondeu que a tubulação de saída de água é antiga e precisa ser trocada. O mesmo ocorre também em frente a Loja do Carrilhao. Disse que assim que houver condições, haverá uma interferência maior, junto com o SAE, visando trocar as tubulações e resolver em definitivo o problema.